El drama de los colombianos que votaron en la frontera con Venezuela

En medio de largas filas en los consulados de San Cristóbal y San Antonio del Táchira (Venezuela) y caminando algunos kilómetros a través de trochas o pasos ilegales los colombianos residentes en Venezuela, cumplen con el deber de sufragar en el proceso electoral de este domingo 11 de marzo.

En las cercanías del puente internacional Francisco de Paula Santander que une al municipio fronterizo Pedro María Ureña con el departamento Norte de Santander, El Colombiano, conversó con varios connacionales que cruzaron la frontera por caminos verdes y esperaban la reanudación del paso binacional para retornar a sus hogares.

“Llegue a las cinco de la mañana al puesto de la guardia nacional venezolana, no me dejaron pasar, éramos un grupo como de 200 personas que nos llenamos de valor y cantando el himno de Colombia, hicimos fuerza y cruzamos sin autorización. Llegamos al puesto colombiano y la Policía Nacional que estaba ahí, nos dijeron que no pasábamos”, relató Milena Araujo, joven colombiana, residente en Venezuela que no está inscrita para sufragar en los consulados colombianos.

A cambio de un pago de 15.000 pesos, a desconocidos que vigilaban la trocha, Araujo, aseguró que tanto ella como el numeroso grupo que la acompañaba, atravesó rio y monte para llegar al corregimiento El Escobal y poder votar.

“Tenía que votar. Quiero un cambio para Colombia y aunque viva en Venezuela quiero lo mejor para ella. Si la gente no se pone pilas nos va a pasar lo mismo que en Venezuela. Yo cumplí y creo que valió la pena la mojada, la embarrada y la larga espera aquí hasta las cuatro que abran frontera para regresar”.

Mientras tanto en el consulado de San Cristóbal, lugar donde se instalaron 38 mesas de votación este domingo los coordinadores políticos y electores se quejaron de lo lento del proceso lo que provocó el colapso de la sede consular, informó Wolfang Meneses, representante de una de las organizaciones políticas que participan en la contienda.

“Si bien el proceso que se desarrolla es unas elecciones de Colombia, los que están trabajando aquí son los mismos políticos venezolanos de siempre y han generado caos también en los alrededores del consulado”, argumentó Meneses.

Al cierre del proceso se abre la frontera

La frontera colombo venezolana, permanece cerrada desde el pasado jueves 8 de marzo a las 6 de la tarde y será nuevamente abierta una vez finalice el proceso de votación a las 4 de la tarde.

Sin embargo, el paso a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, no se ha suspendido para la ayuda humanitaria a pacientes (renales, oncológicos) de nacionalidad colombiana que cumplen su tratamiento en Cúcuta.

Además de 50 personas de nacionalidad venezolana que ameritaron de emergencia ser atendidas en Cúcuta.

“Gracias a la colaboración de la Policía Nacional, pudimos pasar pacientes de emergencia hacia Colombia que no pudieron ser atendidos en Ureña por falta de antibióticos y centros de salud para tratar el padecimiento. Hasta hoy son cincuenta los pacientes que han ingresado”, dijo Jonathan Peñaloza, comisionado de derechos humanos venezolano.