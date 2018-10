El Mario Bros con cola cumple 30 años

Para muchos Super Mario Bros 3 fue el mejor de la franquicia de NES (Nintendo Entertainment System) de todos los tiempos. Es difícil no encontrarlo en las listas Top de videojuegos de todos los tiempos. Esta tercera versión incluyó características nuevas como el desplazamiento lateral de Mario, el modo vuelo con cola y un mapa del mundo.

El estreno en Estados Unidos fue en 1990, dos años después, auspiciado por la firma multinacional japonesa Nintendo. De hecho, muchos llegaron a ver por primera vez este juego a través de la película The Wizard, protagonizada por Kevin Arnold (Los años maravillosos) . Al resto de América llegó el 12 de febrero de 1990.

El portal especializado masgamers.com explica que estrategias de mercadeo y el apoyo de los productores estuvieron a su favor: no solo tuvo comerciales para TV, sino su propia serie animada (The adventure of Super Mario Bros 3), ofertas en cadenas de comidas rápida, juguetes, merchandising (promoción de productos en puntos de venta).

El videojuego vendió 250.000 copias en sus primeros dos días de lanzamiento, según una portavoz de Nintendo. Para 1993, el juego había vendido 4 y 7 millones de unidades en Japón y los Estados Unidos, respectivamente

Actualmente se puede jugar el título en línea a través de la plataforma de Nintendo Switch Online (servicio de pago).

A sus 30 años aún Mario no se ha cortado el bigote y apenas ha dicho algunas pocas frases. Aún así Super Mario Bros sigue volando.