¿En peligro el papel de Apu en Los Simpson?

En un capítulo de la serie animada que se transmitió a comienzos de abril de este año, los productores tuvieron que responder directamente a la polémica suscitada por su personaje indio Apu Nahasapeemapetilon.

“Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?”, dice Lisa, mientras mira una fotografía firmada por Apu en su mesa de noche.

Todo surgió después que diferentes personalidades dieran su testimonio en el documental El problema de Apu, del realizador de cine y actor Hari Kondabolu, en el que se analiza el impacto cultural del personaje en Estados Unidos. Todos aseguraron que Los Simpson estereotipan a diversas poblaciones, entre esos a los indios. Según los entrevistados, esos estereotipos de la cultura occidental afectaron sus vidas.

Después de eso, el productor de cine Adi Shankar hizo una convocatoria con el fin de resolver ese llamado “Problema de Apu”, informó el medio IndieWire. El propósito de la invitación era darle un giro a la vida del personaje y mostrarlo de una manera distinta a cómo se cree que viven los indios en Estados Unidos.

Shankar esperaba enviar a Fox el mejor guión que saliera de esa convocatoria para que se convirtiera en un nuevo episodio de Los Simpson, no obstante, le dijo a IndieWire que la serie animada eliminará próximamente al personaje, según se enteró por medio de distintas fuentes, entre esas alguien que trabaja directamente con Matt Groening, el creador.

“Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado desde múltiples fuentes (...) abandonarán el personaje por completo solo para evitar la controversia”, le indicó Shankar a IndieWire.

El medio también informó que, por las declaraciones del productor de cine, un vocero de Los Simpson dio una respuesta “críptica” a esa afirmación: “Apu apareció en el episodio del 10/14/18 My Way or Highway to Heaven’”, pero, en ese capítulo, el hombre indio figura entre docenas de personajes alrededor de Dios en el cielo, ¿Qué quieren decir?.