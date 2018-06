Carolina Ramírez baila ahora reguetón en la tv

La vida de Carolina Ramírez ha estado ligada a la música, al ritmo y a la danza, por eso no sorprende que ahora sea La reina del flow.

“Si es por el ritmo siempre he estado muy ligada gracias a la danza, es algo en lo que me formé y que me acompaña en mi vida, además de mi origen caleño, del Pacífico.

Sobre el género en particular, me gusta es el rap, me parece alucinante la gente que lo hace, lo que expresan y cómo lo hacen. Admiro esa forma en la que la música se transforma en otras cosas y la manera cómo surgen y se forman artistas desde el barrio, personas que pudieron elegir otro camino, pero que prefirieron ser músicos y poetas, porque ahí hay mucha poesía.

Con el género urbano tengo un vínculo raro. El reguetón es un ritmo urbano, es la mezcla de varios sonidos, pero en mi concepto no es lo mismo que reguetón”.