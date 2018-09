Alejandra Borrero ya lleva más de 20 años de ser actriz

La actriz Alejandra Borrero hace parte de la segunda temporada de La ley del corazón, serie en la que interpreta a la nueva jefa de la oficina de abogados.

Ella reconoce que hace parte de un privilegiado grupo de personas que ha podido cumplir sus sueños desde lo profesional, como una de las actrices más talentosas y reconocidas del país, y desde lo personal, en especial con su trabajo en favor de las mujeres y de la cultura.

La artista, que dirige la corporación Casa E, hace parte del elenco principal de la producción de RCN que gira alrededor de un grupo de abogados. Borrero, de 56 años, interpreta a Adela, una mujer que, según explica, representa el poder y refleja la violencia intrafamiliar.

Pese a que en televisión suma ya 21 años de trayectoria, reconoce que cada vez que se para frente a las cámaras, antes del inicio de cualquier grabación, siente una extraña tensión a la que no se acostumbra.

¿Qué tan complejo fue llegar a una producción en la que la mayoría de los actores venían desde la primera temporada?

“Fue raro, porque mientras yo apenas me estaba metiendo en el vestido del personaje, mis compañeros ya llevaban años trabajando. No fue difícil, fue diferente e interesante, ellos ya tenían el ritmo y el concepto de la historia y me apoyaron mucho”.

Su personaje tiene una gran fuerza dramática...

“Adela Zambrano representa muchas cosas, uno, la mujer en el poder, como la nueva socia del grupo de abogados, y dos, la violencia intrafamiliar, un tema que a mí, y creo que al país en general, le debería importar mucho. Es un personaje de los que me gusta hacer y por eso estoy aquí”.

Ya son más de 20 años en pantalla, ¿siente aún nervios en cada estreno?

“Siempre, es increíble, cuando uno es actor aparecer en la escena genera cosquillas y tensión. Hace poco pensaba si me iba a aguantar esto toda la vida. Ahora que estoy dirigiendo tanto, que es un proceso muy diferente, la zozobra es durante el proceso, pero en el día del estreno ya estás más tranquilo, pese a las preocupaciones por los resultados. Son sensaciones muy diferentes las del actor y las del director”.

¿Está viviendo hoy con lo que siempre soñó, con lo que anhelaba de niña?

“Creo que sí, he sido de esas mujeres que ha podido cumplir todos sus sueños y los que espero tener, la vida me ha dado esta oportunidad, no solamente de ser actriz, de tener una carrera seria, sino adelantar todo un trabajo cultural, con Casa E y con las mujeres. Me siento muy agradecida y feliz”.

¿Cómo va esa “amistad” con las redes sociales?

“Me río mucho, me cuesta un trabajo horrible, carajo, es algo que tengo que manejar por mi trabajo en Casa E, que es muy digital, y eso me ha ayudado mucho, porque soy bastante animaleja en esos temas”.