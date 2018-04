Esas dos mujeres a las que Picasso tanto amó

Dos actrices inglesas interpretan a dos de los grandes amores del artista Pablo Picasso, en la segunda temporada de la serie Genius: Picasso,

Mientras Samantha Colley es Dora Maar, artista que fue amante y musa de Picasso, Poppy Delevingne encarna a Marie-Thérèse Walter, amante de Picasso y madre de su primera hija. Cada una lucha, a su manera, por el amor del excéntrico artista español quien pasó sus últimos años de vida en el sur de Francia, a la espera de la caída del Franquismo en su tierra natal.

Samantha Colley sabe bien lo que es interpretar el amor de uno los genios más grandes de la historia de la Humanidad, pues en la primera temporada interpretó a una de las mujeres de Albert Einstein.

En el caso de Poppy Delevingne, ha seguido una vida profesional similar a la de su hermana menor Cara Delevingne. Las dos han realizado una brillante carrera en el modelaje, y en los últimos años se han preparado para incursionar en la actuación.

¿Qué concepto les queda de Picasso luego de la participación en esta serie?

Samantha Colley (SC): “Lo he estado pensando las últimas semanas al terminar la producción de la serie. Algunos piensan que él era un monstruo, en especial con las mujeres, pero lo que descubrí es que no. Dora es una persona políticamente comprometida que sabía bien cómo llevar una relación con un genio. Creo que ella supo interpretarlo, lo vio como se debía ver, lo que le permite permanecer en su vida y llegar hasta el fin de sus días, no esperando más de lo que obtuvo”.

¿Qué tanto Picasso la pudo cambiar?

SC: “Es interesante ver la evolución de la vida de Dora Maar, quien antes de terminar involucrada con Pablo Picasso era una mujer depresiva, preocupada por muchas cosas, aislada, un ser muy emocional, pero al conocerlo ganó en fortaleza e incluso en autoestima, como la única manera de mantener una relación sana con un genio que tenía su temperamento y ego. Esto se ratifica al estar cerca de él por tanto tiempo, y al morir Picasso su vida volvió a ser muy gris”.

¿Cómo fue el trabajo con Antonio Banderas, quien personifica a Picasso?

SC: “Él es el actor más generoso con el cual he trabajado, pero además, es muy divertido. Es una de las cosas que más valoro de este trabajo actoral, poder trabajar y hacer relaciones tan bonitas con grandes personas y actores”.

¿Cómo es la relación entre los actores y los escritores?

PD: “Ellos realmente nos escuchan, los escritores nos ayudan a que el guion se adecue de la mejor manera a nuestro carácter y a cómo debemos personificar el personaje. Sin embargo, tienes que confiar profundamente en el guion que han escrito, pues han hecho una investigación detallada al respecto que definitivamente es difícil modificar”.

SC: “Puedes hacer sugerencias en ciertos detalles que probablemente te parece que no deberían estar allí o que deberían decirse de tal forma, en fin. Son personas tolerantes que te permiten hacer ese tipo de cosas”.