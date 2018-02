El Pollo habló sobre su amistad con Daniela Ospina

Aunque para el Pollo Echeverri tener el pelo pintado de diferentes colores no es algo nuevo, lo ha tenido rubio y decolarado, sus seguidores sí se sorprendieron mucho al verlo de azul.

Todo se debió a un reto que le puso su amiga, la instagramer Luisa Fernanda W, prueba que el Pollo no solo cumplió sino que le gustó tanto que decidió quedarse así por un tiempo. Alejado del modelaje y los medios de comunicación, Juan David está dedicado de lleno a su empresa Wakeup, de snacks saludables, con beneficios nutricionales. Hay un desconocimiento muy grande en el tema, le gente creía que cuidarse era simplemente comer ensaladas, pero no es así, soy una persona que se ha cuidado toda la vida, el deporte siempre ha sido base, nunca me he tenido que matar haciendo dietas o aguantando hambre. Wakeup significa despertar, despertar conciencia sobre la necesidad de llevar un estilo de vida saludable”, dice el empresario sobre esta faceta en su vida.

¿La faceta como modelo está en la actualidad en pausa...?

“Necesitaba tiempo para concentrarme en sacar mi empresa adelante, en la faceta como modelo logré muchas cosas durante estos años, alcancé muchas metas, pero mi propósito ahora es sacar adelante Wakeup. Hoy no vivo del modelaje, vivo de mi empresa, lo que no quiere decir que estoy cerrado al tema, pero ya no es mi objetivo. En el modelaje ya había perdido sorpresa y emoción, pero si llega una oportunidad buena, bienvenida será”.

¿También te alejaste de los medios de comunicación?

“Paré porque vengo desarrollando un proyecto nuevo, una plataforma digital de alto impacto, que estamos a un par de meses, o menos, de lanzar. Vengo trabajando desde hace un par de años con el asunto, es una plataforma para las marcas y los influenciadores, así que paré muchas cosas, entre ellas la presentación en TV porque quiero sorprender”.

Igualmente estás muy vinculado con las redes sociales, trabajando como influenciador...

“Para nadie es un secreto la fuerza que tiene el tema digital, las marcas se vuelcan a esta área y allí encontré el contenido y audiencia, vengo dándole fuerte a las redes sociales como influenciador, con contenidos positivos, motivando a la gente a entrenar, a hacer deporte, a cuidarse, a contagiar a la gente de mi estilo de vida. Lamentablemente en noviembre me robaron la cuenta de Instagram, esta es la hora en la que no la hemos podido recuperar, se ha intentado de todo, entonces me tocó iniciar de nuevo. Ha sido complejo cautivar la audiencia, tenía más de 120 mil seguidores y ahora ya vamos en 35 mil”.