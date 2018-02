¿Por qué se retira Jennifer Lawrence?

En la noche del domingo apareció en los premios Bafta. Vestida de negro, como la mayoría de sus colegas, que se han sumado durante la temporada de premios a las protestas contra el abuso sexual y la inequidad de género. Ella es activista y quiere dedicarse, por lo menos durante un año, de lleno en el tema.

Jennifer Lawrence habló en una entrevista al programa Entertainment Tonight. Promocionaba su más reciente película Red Sparrow y anunció allí que se dará un año sabático, pero no será para descansar.

La actriz de 27 años es aliada de Represent Us, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con el fin de aprobar leyes anticorrupción “que detengan el soborno político, pongan fin al dinero secreto y arreglen nuestras rotas elecciones”, dicen en su página web.

La lucha de Lawrence será entonces contra la corrupción política. “En mi año sabático trabajaré con la organización Represent Us tratando de lograr que los jóvenes se involucren en la política local”.

Lawrence aclaró que no tiene nada que ver con algún partido en particular, “es solo anticorrupción, la búsqueda de aprobar las leyes estatales que puedan ayudar a prevenir la corrupción y arreglar nuestra democracia”, le dijo a ET.

El pasado mes de diciembre, la actriz recibió el Premio al Liderazgo Sherry Lansing en el desayuno 2017 de The Hollywood Reporter Women en Los Ángeles, donde manifestó que el estrellato le ha dado el impulso para hablar sobre temas de derechos de la mujer e igualdad, ahora le añade política a su causa.