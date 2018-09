Otra actriz denuncia a su expareja por maltrato

Luego de que Eileen Moreno acusara públicamente al actor Alejandro García por haberla golpeado, ahora circula en los medios un nuevo caso de agresión entre personajes de la farándula nacional.

Juliana Daza, la actriz que se dio a conocer en la telenovela ‘Tres caínes’, contó en la W Radio los tormentosos momentos que vivió por las agresiones y maltratos por parte de su expareja, el músico Ricardo Torres, propietario del Mariachi Clásico Contemporáneo.

“Las agresiones comenzaron en 2009 con ofensas, groserías, haladas de pelos y apretadas de brazos. Hasta que el primer episodio de violencia fue en un grado de una sobrina de él, donde iniciaron los golpes físicos”, relató Daza.

Después de las primeras agresiones, Juliana confesó que lo perdonó porque estaba perdidamente enamorada y quería sacar adelante su hogar, pero siempre fue víctima de maltrato por celos de Ricardo.

“El otro episodio más fuerte fue en 2011. En esa ocasión me atreví a asistir a una comisaría de familia. Tuve un dictamen de Medicina Legal, donde a mi me evaluaron y me dieron 14 días de incapacidad. Me dislocó dos discos de la columna, porque me acostó en el piso, siempre me cogía en el piso, siempre me cogía a ahorcarme y a presionarme con su peso”, agregó.

Cuando se le preguntó por qué no denunció a tiempo, Juliana respondió que “sería absurdo decir que no tuve miedo, que no tengo miedo. Es la hora que obviamente todavía tengo miedo a la reacción de él. Yo duré esos 9 años de relación con él completamente sometida. No solamente con violencia física, también con maltrato psicológico. Después de que yo logré salir de esa relación he recibido un tratamiento psicológico en donde ya por fin he entendido las consecuencias y los delitos que este hombre causó en mí, y por eso me atreví a denunciarlo. Fueron muchas amenazas. Él tiene clientes muy importantes y siempre me decía que a mí quién me iba a creer”.

Además de su declaración, la actriz compartió una imagen en su Instagram para demostrar los graves golpes que le ocasionó el cantante.