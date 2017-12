Kate del Castillo habló de las fotos desnuda que le hackearon

El hecho ocurrió el pasado 21 de diciembre. Alguien hackeó las cuentas de la actriz mexicana Kate del Castillo y publicó en la red fotos íntimas que, como aclara en la revista mexicana Quien, ella misma se tomó.

“Esas fotos no salieron de mi celular, no se las mandé a nadie, son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo”, dijo al medio.

Según la actriz, las autoridades ya están investigando el hecho. Los autores del robo online la llamaron para pedirle dinero a cambio de no publicarlas. “No les hice caso”, dijo Del Castillo, quien no quiso precisar la cantidad que le pidieron.

Ella no fue la única víctima de este hackeo, también la presentadora Montserrat Oliver. Las imágenes de ambas se compartieron en la red desde ese mismo día.

Oliver manifestó en redes sociales su desaprobación sobre el tema: “La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso”, concluyó.

Por ahora se desconoce si los robos fueron realizados por la misma persona.