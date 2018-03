“Dios me dio vida otra vez”: La “gorda” Fabiola

En su cuenta de Twitter la humorista Fabiola Posada publicó este viernes en la noche un mensaje que ratifica el “milagro” del que habló horas antes Nelson Polanía “Polilla”, su esposo.

“Hola amigos, pronto estaré bien con toda Colombia. Dios me dio vida otra vez. Los médicos y la clínica”.

El video lo inicia su hijo, Nelson, quien dio las gracias a los miles de colombianos que desde todo el país le hicieron llegar voces de ánimo y apoyo a su mamá y a todo la familia, en momentos tan difíciles, puesto que la “gorda” estuvo entre la vida y la muerte.

“Ella también me dice que quiere agradecerle al doctor Andrés Ospina y al doctor Liévano y a la Clínica Reina Sofía por sacarla adelante”, afirmó Nelson.

“Polilla” dio ayer el primer parte de tranquilidad y, a través de cuenta en Instagram, compartió un emotivo mensaje del reencuentro con su esposa en el que manifestó que “los milagros existen”.

“Mi Gordis me hizo llorar de la emoción. Luego de dejarla en un estado muy crítico me llaman horas después de la clínica para que vaya y me diera cuenta de lo que pasaba. Abro la puerta de la UCI y mis ojos inundados de lágrimas no podían creer loque veían: sentada, con un semblante rozagante, sin mangueras y cables en su mano, sin el respirador en su boca y con una hermosa sonrisa me dijo: hola papi... ¿cómo estás...?”.