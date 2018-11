Maluma no se retira de la música

A través de su cuenta en Instagram, @Maluma no solo desmintió la noticia que circuló este mediodía sobre su retiro de la industria musical, sino que se rio de lo que llamó un chiste, a la vez que invitó a sus seguidores a “no hablar tanta ...”.

La información había tomado fuerza a raíz de una nota que escribió el músico en sus historias en Instagram, en la que anunciaba que necesitaba un poco de tiempo. No habló de retirarse, más bien de vacaciones.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”,

Entre los conciertos pendientes que tiene dentro de F.A.M.E Tour está uno el 7 de diciembre en el American Airlines Arena, de Miami, junto a Prince Royce y Carlos Vives. Igualmente hace parte del cartel de artistas invitados del Metroconcierto, el 29 de diciembre, en Cartagena, al lado de J Balvin, Rubén Blades y Sebastián Yatra, entre otros.

En reciente entrevista con EL COLOMBIANO, Maluma había afirmado que quería cantar hasta que estuviera viejito, hasta que la voz no le diera más. “Quiero seguir haciendo música hasta que me muera, hasta que ni pueda cantar una sola nota”, dijo antes de su concierto en Medellín.

Lea la entrevista con Maluma: Nadie me ha regalado nada