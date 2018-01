María Clara Ceballos quiere volver al Desafío y ser mamá

María Clara Ceballos tiene bastante definidos sus propósitos para este 2018, en los que se destacan el deseo de ser madre y de regresar a competir en el realiti Desafío Superhumanos. La rubia, de ojos claros, igualmente quiere montar un circuito de conferencias para hablar de su experiencia de vida, para recalcar que lo que muchas veces parece imposible se puede alcanzar. María Clara dejó atrás su trabajo como abogada en la Alcaldía de Envigado, para perseguir su sueño, para hacer lo que la apasiona.

Hoy está al frente de su propio gimnasio, Hakuna, entrena dos veces al día con miras a competir internacionalmente en pruebas de crosffit. Retó a los lectores de Revista Viernes a un circuito diario de cuatro ejercicios, durante 10 minutos.

¿Qué retos enfrentas en este 2018?

“Tengo una lista de propósitos bien interesantes, primero, consolidar mi canal de Youtube Destino activa, en el que le enseño a las personas que en cualquier parte podemos entrenar, sin equipos ni estar atados a un gimnasio. También quiero montar una conferencia para contar mi experiencia de vida y mostrar que las cosas que parecían imposibles se pueden alcanzar y un tercer proyecto, más personal y familiar, que es, después de julio, buscar bebé. Ya llevo un año de casada y toda la vida he soñado siendo mamá, siento que es el momento, que sea lo que Dios quiera”.

¿Dejaste atrás tu profesión de abogada?

“Estoy dedicada de lleno a la actividad física, a mi gimnasio Hakuna, , a propósito en la conferencia les quiero contar sobre el temor que genera dejar un empleo fijo, con unos papás que siempre soñaron con su hija abogada, y dejar todo para dedicarme a lo que más me gusta, quiero vivir de lo que me apasiona, quiero competir mucho, entreno dos veces al día, este año quiero participar en competencias internacionales”

¿Estarás este año en Desafío?

“Por mí, volvería, siento que tengo una espinita tras los resultados de 2016, siento que puedo competir de tú a tú frente a los hombres, que es el miedo más grande. Cuando me enfrenté a esos tres hombres al final, en la que casi dejo uno por fuera, me di cuenta que les puedo ganar, tengo ganas de volver por eso, además me encantan las pruebas, claro que cuando recuerdo Playa Bronce lo pienso dos veces. Ojalá se dé todo para volver este año a Desafío”.

¿Y el gimnasio?

“Con Hakuna tememos la intención de seguir creciendo, queremos tener una nueva sede, queremos contagiar a la gente de este estilo de vida en otros lugares, lo único que me detiene es que Hakuna es una familia, acá estoy casi siempre, compartiendo con la gente y cuando uno tiende a expandirse es muy difícil estar en todas partes”.

Consejos para arrancar el año..

“Venimos de los excesos de diciembre, me incluyo, en alimentación siempre recomiendo recurrir a un profesional en nutrición, pero hay temas puntuales como tratar de dejar el azúcar, dejar atrás los productos con conservantes y las gaseosas y pocos carbohidratos simples”.

4 retos para hacer en casa