El estremecedor relato del robo que sufrió Elizabeth Loaiza en Cartagena

Las víctimas pidieron ayuda de una patrulla de la Policía que pasó por el lugar. Según Loaiza, los agentes les dijeron que el hombre que supuestamente los atracó ha sido detenido en varias ocasiones y liberado a las pocas horas.

“Las señoras de el restaurante de la esquina reconocen que esas personas están robando desde hace mucho tiempo en ese mismo lugar. Les saben los nombres (a los supuestos ladrones)”, afirmó la caleña en sus redes sociales.

Loaiza había compartido en Instagram las fotografías con las denuncias el martes 27 de marzo, pero borró la publicación porque, según ella, la llevaron a hablar con las mamás de los dos ladrones “a ver si aparecían”.

“Las dos tienen restaurante en La Boquilla, Cartagena. Una mamá lloró y me pidió perdón, la abracé y le dije que ella no tenía la culpa. A la otra mamá no le cambió la cara ni un poquito, llamó a una mujer que había ahí para que apuntara mi numero y me dijo: ‘yo la llamo si algo’. Al rato me entró una llamada de ella, era el papá del que le dicen Rafa, me dijo: ‘mi hijo sí es ladrón, yo lo reconozco, pero mi hijo no fue’”.

La modelo aclaró que ya puso la denuncia en la Fiscalía y aseguró que compartió la foto del supuesto ladrón para que más personas no vuelvan a caer en la trampa.

“Espero que las autoridades hagan algo. ¡Qué inseguridad! Gracias a Dios estamos bien, las cosas materiales vuelven y se consiguen”, apuntó Loaiza.