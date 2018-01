Novia de Maluma lo sorprende en su cumpleaños

Maluma y la modelo Natalia Barulích ya no esconden su amor. La feliz pareja se mostró muy enamorada durante la celebración de cumpleaños del cantante, quien hoy, 28 de enero, está cumpliendo 24 años.

La fiesta comenzó desde este viernes con una gran sorpresa en la que Natalia llegó con un enorme pastel de cumpleaños dejando a los presentes y al cumplimentado con la boca abierta.

El emotivo momento quedó registrado en videos que fueron difundidos por la Revista Vea en redes sociales, allí se puede ver cuando el artista le da un largo y apasionado beso a su pareja, como agradecimiento por la celebración.

El colombiano estuvo acompañado de amigos cercanos y el reconocido director musical Jessy Terrero. Además desde muy temprano fue sorprendido con las mañanitas de Vicente Fernandez, el imitador. ¡Felicidades al Pretty Boy!

Por otro lado, hace algunos días, Maluma confirmó que está muy feliz por su relación con la modelo de ‘Felices los 4’.

“En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere”, aseguró en una entrevista para una cadena de televisión estadounidense.

Cabe recordar que la pareja se habría conocido después de la grabación del video de la canción Felices los cuatro, que se estrenó a comienzos de 2017. En el clip Natalía se besa con el cantante en la escena de la ducha. Por esos días, el 21 de abril, la ahora novia del cantante subió una parte del video a una red social y escribió: “se siente tan natural”. Lo que ahora hace creer a muchos que la pareja esté a punto de cumplir un año.

Aquí los mejores momentos de la celebración del cumpleaños del reguetonero.