Así le pidieron matrimonio a la heredera Paris Hilton

El anillo de la heredera Hilton cuesta 2 millones de dólares y fue diseñado en dos días, cuando normalmente tarda en hacerse tres semanas. Hilton le confesó a la revista de entretenimiento People que estaba temblando cuando Zilka se lo entregó. “El anillo es tan increíble y brillante. Estaba temblando mientras me lo ponía. ¡Es el anillo más hermoso que jamás he visto!”, comentó Hilton, que también ha sido modelo.

Antes de Zylka, quien actor de la serie de HBO, The Leftlovers, Paris Hilton fue novia del empresario Thomas Gross, del modelo español River Viiperi, el director Todd Phillips, y también estuvo con Paris Latsis, con quien se comprometió, pero rompieron antes de casarse. A todos ellos Paris les dijo su famosa frase talk to you later, ttyl, (hablamos más tarde).