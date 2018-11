Laura González Ospina se despide de la corona esta noche

Hoy terminan los dieciocho meses de reinado de Laura González Ospina, quien cederá la corona y el cetro a la nueva Señorita Colombia. Ella confiesa que en su corazón hay sentimientos encontrados: está tan feliz y honrada por todo lo que vivió, y al mismo tiempo tan nostálgica por decirle adiós a la corona: “Parte de mi sueño de ser Señorita Colombia también incluía cerrar ese ciclo y despedirme de mi certamen en Cartagena, con mi gente, eso me tiene muy contenta, pero también muy nostálgica. Me parece mentira que haya pasado el tiempo, fueron muchos meses, pero hoy miro hacia atrás y me parece muy corto”.

Lea aquí: Este es el canal antioqueño por el que podrá ver el reinado nacional de belleza

Laura está convencida de que el reinado la ayudó a crecer. Sabe que de no ser Señorita Colombia, muy seguramente no hubiera llegado a los rincones del país que visitó este año. No hubiera conocido a tanta gente, a tantos héroes anónimos que dan todo por la patria, sin esperar nada a cambio. “Si no hubiera sido Señorita Colombia, y menos a mis 23 años, no tendría tantas historias por contar. Estuve en todos los desfiles, en las fiestas más importantes de cada región, hice todo lo que siempre soñé hacer. Cierro este ciclo con la satisfacción de que no me falto nada”, señala. Y cierra este ciclo más madura, más fuerte.

“Hubo un momento que me marcó especialmente. Es en el momento que llamaron a las tres finalistas en Miss Universo, y pude desfilar por última vez esa noche. Me parecía mentira ver a todo el auditorio gritando Colombia, había países como Venezuela, Tailandia, Filipinas, Puerto Rico, que gritaban nuestro país.

Lea aquí: Señorita Colombia no se verá por televisión nacional, ¿qué pasó?

Sobre su futuro, Laura expresa que está lleno de sorpresas y sueños por cumplir. “Seguiré trabajando como actriz. Mi mayor sueño es ser una de las actrices más reconocidas y exitosas de Colombia ante el mundo. En todo este tiempo han venido pasando más cosas lindas, les puedo adelantar que terminé modelando, trabajando con marcas, creo que todos los frutos de ese trabajo quedarán para el próximo año”.

Premios hasta ahora: trajes y puntualidad

En la cuenta regresiva para conocer el nombre de la nueva Señorita Colombia 2018, la Señorita Guajira, María Camila Melo Celedón, se quedó con el título de Mejor Traje Artesanal. Mientras que, la representante de Cundinamarca, Lina Tatiana Macea Dávila, fue escogida como la señorita Elegancia Primatela.

La Señorita Valle, Gabriela Tafur Nader, fue escogida el pasado sábado como la Señorita Puntualidad y la marca de Relojes Bulova le entregó, en reconocimiento a su disciplina y puntualidad a la hora de llegada en cada uno de los eventos, un reloj de la colección CURV, con 4 diamantes en el tablero, caja y brazalete en acero recubierto en PVD dorado y cristal zafiro.

Una mamá premiada

En la noche de este jueves se llevó a cabo en el Hotel Hilton la elección de la Reina Madre. En la actividad, que se realiza para beneficiar a la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, las mamás de cada candidata al Concurso Nacional de Belleza mostraron su talento y creatividad ante el público.

Como Reina Madre fue escogida Carolina Echeverry López, madre de la Señorita Antioquia, quién se destacó por la originalidad de su presentación, que consistió en un show que mezcló distintas canciones y una puesta en escena que impactó a los asistentes.