El “futbolista” que le pidió disculpas a Maluma

Leonel Parraguez era un desconocido antes de que se hiciera viral un video en vivo en el que él, que dice ser futbolista y empresario, aseguraba que Maluma le había pedido tener sexo y, además, que le mostrará sus partes íntimas.

El supuesto futbolista se convirtió en titulares de medios de comunicación y a Maluma, en La Voz México, una persona del público le preguntó su opinión sobre la propuesta, pero el paisa no dijo nada y solo se rió mientras el productor del programa, Miguel Ángel Fox, respondió: ““Bueno, yo te voy a contestar. Habíamos quedado, al principio, que acá veníamos a hablar de La voz y de cosas de este programa (...) Esas preguntas que están por fuera de La voz no se contestan aquí”, manifestó.

A Parraguez, que al parecer solo quería atención, ya que ni siquiera es claro en qué equipo de fútbol juega en México, donde reside, le salió cara la broma porque según él, la red social de fotografía lo tiene bloqueado para hacer “vivos” y cientos da seguidores del artista paisa se han pasado por sus redes sociales a criticarlo por lo que ellos consideran difamación.

Por esa razón, el supuesto futbolista tuvo que disculparse: “Hola mi gente, hice este video más que nada para pedir disculpas a Maluma, y a todos ustedes por lo sucedido, por la broma de mal gusto”, afirmó.

“Es un error, como lo pudo cometer cualquiera y el nombre del artista pudo ser cualquiera, espero me conozcan como realmente soy, no soy homosexual, no conozco a Maluma, y quería pedirle disculpas a los fans, que me escriben cosas feas, saludos y bendiciones a todos”, finalizó.