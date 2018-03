Gusi quiere contigo en una nueva canción

Durante los últimos tres años Gusi no ha parado de componer canciones. Lo ha hecho de distintas formas, y por eso tiene una gran cantidad de temas grabados y preparados que ha empezado a enseñarlos a sus seguidores.

Quiero contigo es la primera muestra de su nueva etapa musical en la que buscó reinventarse musicalmente, sin dejar de lado las características que lo han llevado al reconocimiento nacional.

¿Cómo ha visto la aceptación de Quiero contigo?

“Excelentes noticias, en la primera semana logramos importantes cifras en las redes sociales con la canción, ya hemos realizado varias presentaciones en los últimos días y vemos que la gente ya se sabe la canción”.

¿De dónde vienen las nuevas canciones?

“Son grabaciones que he venido haciendo desde hace tres años, encontrándome con gente nueva, haciendo sesiones de trabajo distintas a mi forma de componer, con personas que saben mucho de la industria musical y que son de distintas partes de América Latina, lo cual ha sido muy enriquecedor para mí”.

¿Cómo surge la idea de probar formas de componer?

“Fueron sesiones secretas de trabajo en Miami, buscando compositores para nutrir de estilos mis canciones. Cada día me encontraba con artistas de distintas partes de América Latina. El objetivo era meternos en un estudio de grabación y no salir de él hasta tener una canción. Lo curioso es que el primer día de trabajo dio como resultado Quiero contigo. Al día de siguiente cambiaba de equipo de trabajo y así fueron varias sesiones, incluso con realizadores italianos y franceses. Es un método que Sony Music ha venido realizando y esta vez me dieron la oportunidad a mí”.

¿Ya lo había intentado este método de trabajo?

“Con algunos colegas y amigos, de a dos, pero ya sesiones tan completas y directamente en un estudio de grabación buscando hacer una canción diaria, es la primera vez”.

¿Cómo fue el resultado?

“Es haber probado otro tipo de sonidos, sin dejar la colombianidad, pero era la posibilidad de ver cómo otros artistas pueden reinterpretar mi música, buscando recetas. Una grata experiencia. Te encuentras con gente que trabaja para grandes artistas de la industria musical y siempre con ganas de aportar a tu propuesta”.