J Balvin aclara cuál fue la época en la que sufrió depresión

Esta semana los seguidores del cantante de música urbana, J Balvin, se sorprendieron por una confesión que el cantante hizo: que sufría depresión y tomaba medicamentos para controlarla.

La información trascendió en diferentes medios después de que el programa Lo sé todo Puerto Rico difundiera una entrevista en la que el paisa hablaba de sus episodios de depresión y cómo los trataba.

Sin embargo, esta no era la primera vez que el cantante se refería al tema, y tampoco, según aclaró este viernes, es una enfermedad que padezca por estos días. “Si sufrí de depresión pero fue hace 5 años la info que dan no es actual pero me gusta que muestren mi lado más humano y los que la sufren sepan que tienen cura”, publicó en su cuenta de Twitter.

Álvaro Osorio, padre del cantante, se refirió al tema en una entrevista publicada en noviembre de 2017 en Telemundo. Según él, su hijo tuvo una novia hace cinco años, y fue la mamá de esa pareja la que lo llevó a ver un médico bioenergético que le causó un grave problema. “Estaba muy cansado de tantos shows...Ese médico le aplicó una inyección que se debió haber aplicado en tres horas, lo hizo en un minuto y eso le resetió su cerebro, lo descompuso, lo descompensó y lo enloqueció”.

Una historia similar le narró Balvin a Telemundo, en otra entrevista, hace cuatro años. En ella asegura que después de sufrir una crisis de pánico buscó con un bionergético una inyección que le “subiera la energía”, pero que no fue eso específicamente lo que causó su depresión, sino “la sumatoria de muchas situaciones”.

Ahora el cantante ha vuelto a referirse al tema, le habló a sus seguidores en Instagram mediante un video en el que dijo: “Una depresión es algo que tiene un fondo que es un desbalance químico, y para eso se necesita ayuda profesional, un psiquiatra”. Luego, J Balvin le dio un consejo a las personas.