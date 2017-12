James Rodríguez está en Medellín

Cuando James subió una foto a su cuenta de Instagram hace dos días, muchos de sus seguidores se preguntaron cuál sería el próximo destino del jugador del Bayern. Un emoji de cara feliz y otro de un avión eran claves para entender que, lo más seguro, era que James emprendiera un viaje hacia su tierra, Colombia.

¿Vino a pasar la Navidad? Posiblemente, pues el jugador tendrá unas cortas vacaciones. Su último partido fue el miércoles, contra el Dortmund, justo después de este se subió a un jet privado para viajar a Medellín, y el próximo juego que su equipo tiene es en enero.

James no solo vino a la ciudad, donde tiene una de sus residencias, a disfrutar con su hija Salomé; el jugador, aparentemente también está cumpliendo algunos compromisos laborales que no están precisamente relacionados con fútbol. Según la foto que posteó hoy podría tratarse de que en 2018 lo veremos siendo la imagen de alguna marca. Él, por ahora, solo da como pista la palabra soon (pronto).

Además de James, Falcao también viajó al país para pasar estas fechas con su familia en Bogotá, y según algunos mensajes que compartió en redes con Rodríguez, viajaron juntos en el jet desde Europa a Colombia.