El youtuber colombiano que llega al cine

A Javier Ramírez no le gusta pensar en el futuro, en lo que lo viene para su vida profesional y personal, al contrario, este youtuber y actor prefiere vivir el momento.

2017 fue un año clave para el artista de 24 años de edad y natural de Girardot, Cundinamarca, en su camino en los medios: estuvo en la serie La Nocturna, de Caracol, afianzó su canal de Youtube y terminó el año como uno de los protagonistas de la comedia El Paseo de Teresa, la quinta entrega de esta taquillera saga cinematográfica de Dago García.

Su vida también dio un vuelco total, cuando a través de su canal reveló su condición sexual en un emotivo mensaje en el que señaló que su mamá y varios de sus amigos no estaban de acuerdo con que diera a conocer la noticia, hoy, varios meses después, no se arrepiente de la decisión adoptada.

En su canal de Youtube (Javier Ramírez) suma -hasta ayer- 1.440.813 seguidores, mientras que Instagram (@javierramireze) suma 834,000.

Su más reciente propuesta fue un Roast Yourself Challenge, un reto en el que los youtubers, a partir de los comentarios negativos que les ponen en las redes sociales, componen una canción.

El tema de Javier, en el que habla de su relación con otros “influencers” tenía hasta este miércoles un total de 10.898.159 visitas.

¿Cómo fue la experiencia en cine con El Paseo de Teresa?

“Afortunadamente la película ha sido muy bien recibida por la gente, esta nueva entrega es bien diferente, porque en general siempre es la familia la que se va de paseo y ahora Dago quiso cambiar la dinámica de la historia. Pensé que hacer comedia no iba a ser tan chévere, pero tuve una gran directora, Patricia Cardozo, una mujer que maneja un tono muy sutil, que evita que uno caiga en la sobreactuación y eso me animó mucho”.

Cerró un año lleno de buenas noticias.

“Claramente, me sorprende, estoy muy agradecido, es algo que estoy disfrutando mucho, porque en esta vida uno no sabe qué viene en el futuro, por ahora estoy muy feliz por lo que pasó en 2017 y por todo lo que viví, más que estar pensando en el futuro estoy disfrutando este momento”.

¿Se vas a enfocar más en la actuación o en su rol de youtuber?

“Por ahora voy a hacer de todo, lo que me salga, me encanta el arte en general y no me quiero enfocar en un solo camino”.

¿Cómo asume las críticas de varios sectores frente a los contenidos de los youtubers?

“Siento que uno no debe descalificar contenidos, el público es el que decide, lo bonito de Youtube e Internet es que son contenidos libres, que no se le imponen a nadie, es el público el que decide qué ver o a quién seguir”.

¿Cambió mucho su vida tras la declaración en Youtube de su sexualidad?

“La verdad no cambió mucho, todo siguió exactamente igual, mis amigos y mi familia me siguen tratando igual, la diferencia es que muchos jóvenes se han acercado a darme las gracias porque ellos también se han podido sincerar y ya con eso me doy por bien servido”.

¿Por qué tomó la decisión de hacerlo público?

“Fue una suma de todo, una emoción del momento, un proceso, algo planeado, un momento en el que me sentí seguro para hacerlo, fue el tiempo exacto para hacerlo”.