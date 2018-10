El hermano de Colmenares dice que no los han contactado de Netflix para hacer una serie

La familia de Andrés Colmenares no quiere que se cuente su historia en Netflix y aún menos, si no hay una sentencia definitoria de la justicia colombiana.

Hace dos semanas el CEO de Netflix, Reed Hastings, anunció en una rueda de prensa en Colombia que la plataforma de streaming producirá una serie sobre este Caso Colmenares, que murió en el parque El Virrey, Bogotá, el 31 de octubre de 2010 en Bogotá.

Este día se cumplirá ocho años de pleitos, demandas y alegatos alrededor de uno de los más polémicos casos que han ocurrido en Colombia. De hecho, esta fue la razón de la compañía para montar el caso:

“Nos interesan mucho los casos sin resolver, pues incrementan la tensión y la atención. Ya lo hemos hecho antes y vamos a trabajarlo con todo respeto a la familia, analizando el trabajo de investigación y tratando de ver más allá del caso”, dijo Reed Hastings hace algunas semanas

Por ahora, Jorge Colmenares, estudiante de derecho y hermano del difunto, comentó qué pide él y su familia frente al caso de su hermano, aún sin resolver, y habló de las pretensiones de la compañía multinacional sobre el tema.

¿Cuándo se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Netflix?

“La verdad nunca se nos acercó como familia. Tengo varios amigos actores que me contaron que los estaban buscando para presentar un casting sobre una serie basada en el caso de mi hermano. Le comenté a mis papás lo que estaba sucediendo, aunque mis amigos me dicen que aún no es seguro y que solo iban a presentar el casting. Luego, el CEO de la compañía (Reed Hastings) anunció hace tres semanas en una conferencia de prensa en Colombia que va a hacer una serie sobre el caso de mi hermano, porque es un drama que le gusta a Netflix y es un caso inconcluso”.

¿Hablaron con ustedes?

“Nunca se acercaron a nosotros. Lo único que hicieron fue solicitarles el permiso a dos personas que tienen un libro sobre el caso de mi hermano y que está lleno de mentiras y falacias. Se van a basar en eso para hacer la serie”.

¿Negociaron también con ellos?

“Le pidieron autorización a las personas del libro y además le dieron una suma de dinero alta para que no solo les vendieran los derechos de sus libros sino que también los guiara en sus grabaciones”.

¿Por qué dicen que tienen las manos atadas en el caso y no pueden hacer nada?

“Porque se van a basar en artículos de noticias y estos libros que les vendieron los derechos. Tenemos que esperar a que salga la serie para tomar una acción legal.

Por eso llamamos a que si quieren hacer la serie recurran a los expedientes, que son públicos. Ahí sí se dan cuenta de lo que sucedió”.

¿Si los llamara Netflix estarían dispuestos a negociar?

“No, ninguna negociación. Lo único que queremos es que se esclarezca el caso de mi hermano. Por lo menos que haya una sentencia en firme. Qué es esto de hacer un drama inconcluso, es una falta de respeto con la familia”.

¿Le chocaría a su familia que esta historia se hiciera?

“Lo único que digo es que tienen que respetar la historia real de mi hermano. Quién fue para nosotros como familia y mostrar la realidad de lo que sucedió en el caso de Luis. Si sale la sentencia y se basan en el expediente y en lo que pedimos, no habría problema alguno”.

¿Por qué dicen que el libro está lleno de mentiras?

“Lo hizo un familiar de uno de los implicados. En él querían demostrar que mi hermano se suicidó y él no tenía por qué hacerlo. En el solo título, Nadie mató a Colmenares, intentan demostrar que todo fue un suicidio”.

¿Qué piensa de que una empresa de televisión se lucre a partir de una historia personal como la que sucedió en su familia?

“Me parece una falta de respeto. Pueden hacer series de otras cosas que no tienen que afectar una lucha familiar y menos un caso que ya va para ocho años. Eso es lo que están haciendo y saben que el caso de mi hermano es muy conocido, incluso fuera del país, y lo usan para lucrarse del dolor ajeno”.