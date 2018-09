¿kim Kardashian será abogada?

El papá de Kim Kardashian, Robert Kardashian, fue un famoso abogado estadounidense conocido por ser amigo y defender al deportista y actor O.J. Simpson en el juicio más mediático que ha tenido Estados Unidos. Robert hacía parte del llamado Dream Team, el equipo de abogados que logró que Simpson, inicialmente, fuera declarado inocente de los cargos de asesinato que le imputaron.

Ahora parece que Kim quiere seguir a su padre, quien murió en 2003, y ser abogada, así lo dio a entender Kanye West, esposo de la celebridad de Hollywood. Según le contó el rapero a Extratv durante la alfombra roja del desfile de Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Nueva York, Kim está estudiando derecho.

“Es algo muy importante para nosotros. Es en lo que tenemos que centrarnos, en ayudar a la gente que está silenciada, rompiendo las diferencias que existen entre clases. Hay más de dos millones de afroamericanos encarcelados. Vamos a sacarlos de ahí”, señaló West.

No obstante, un representante de Kardashian le dijo al medio Page Six que ella no está estudiando para ser abogada, pero sí está muy comprometida con hacer parte de la reforma carcelaria y comparó ese trabajo que ha estado haciendo con la asistencia a la facultad de derecho de una universidad.

En 2016, Kim habló sobre sus deseos de hacer esta carrera, le dijo a la revista Wonderland: “Si las cosas se calman y tuviera tiempo, quisiera ir a la facultad de derecho, es algo que puedo hacer cuando sea mayor”.

Además, la más famosa de las Kardashian, ha ido recogiendo experiencias. Este año se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (para el que su esposo hizo campaña), con el fin de interceder por la liberación de Alice Marie Johnson, quien fue sentenciada a cadena perpetua en 1996. Ahora está trabajando para que el joven convicto Chris Young, también sentenciado a cadena perpetua, sea liberado de prisión.