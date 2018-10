La buena hora de la actriz Carolina Guerra

Lucy, el personaje de Carolina Guerra en la serie internacional Animal Kingdom, estaba planeado para aparecer solo en tres capítulos de la primera temporada, pero gracias a su buen trabajo terminó por convertirse en uno de los principales, casi protagónico, en las siguientes etapas de la producción, que tiene como eje la historia de una familia de criminales.

El rol de Carolina tomó tanta fuerza que el capítulo final de la segunda temporada terminó justo con la imagen de Lucy, hecho que habla de su importancia en la historia, al punto que la misma actriz afirma, “viene con todo”, en el inicio de la nueva etapa de Animal Kingdom (ver Radiografía), que se estrena este lunes 8 de octubre por el canal AMC.

Hacer parte de esta producción es todo un sueño cumplido para la actriz colombiana, que luego de dejar el país hace cuatro años tuvo su primera presencia en el mercado anglo en la serie Da Vinci´s Demons, que fue grabada en Gales. Ahora tiene un contrato exclusivo con Warner Bross.

Carolina no solo es la única colombiana en el drama, sino que es la única latina en esta historia. “Fue una lección de humildad renunciar a lo que tenía en Colombia y comenzar como un niño, sin nada. Sabía lo que quería, estaba muy contenta en el país, pero buscaba crecer, probarme y grabar en otro idioma. Actuar me apasiona mucho y cuando eso sucede uno siempre quiere dar pasos hacia adelante y ese era el momento”, relata la actriz al recordar que no fue fácil salir de su zona de confort en Colombia, donde tenía reconocimiento y trabajo seguro, para arrancar de cero.

Acerca del boom de su rol, afirma que lo que lo hace distinto y de cierta manera exitoso es esa fuerza latina que no tiene ninguno de los demás personajes. Animal Kingdom es un remake de la película australiana que lleva el mismo título que cuenta la historia de Joshua “J” Cody, un joven de 17 años que luego de la repentina muerte de su madre, víctima de una sobredosis de heroína se ve forzado a contactar a su distante abuela, Janine “Smurf” Cody. “Es como estar en Disneylandia”, así define la actriz, que fue Señorita Bogotá en 2005, su experiencia en Los Ángeles. Le gusta soñar en grande y por eso ya ha visualizado ese momento en el que esté recibiendo un premio Emmy o un Oscar.

Carolina comparte elenco al lado de figuras como Ellen Barkin, ganadora de un premio Tony, Finn Cole, Scott Speedman y Shawn Hatosy. A la par de este estreno, la actriz nacional protagoniza la película El Tíguere Rubirosa, junto al también colombiano Manolo Cardona y el mexicano Damián Alcazar inspirada en la vida del militar y diplomático dominicano Porfirio Rubirosa. Precisamente, el estreno del filme fue este fin de semana en Santo Domingo, en República Dominicana.

En el furor del estreno de la tercera temporada de Animal Kingdom y la llegada a salas de cine de El Tíguere Rubirosa, la actriz anunció a través de su redes sociales su compromiso con David Reuben, un exitoso empresario británico, con el que lleva más de dos años y medio de novios.

Sin duda, Carolina Guerra vive por estos días los mejores momentos de su vida profesional y personal.