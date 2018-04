La emotiva publicación de Ariadna Gutiérrez luego de la muerte de su padre

Algunos medios anunciaron ayer del fallecimiento de Wilson Gutiérrez, el padre de la modelo profesional y ex reina de belleza nacional. No obstante ella no se había pronunciado al respecto.

La muerte de Wilson Gutiérrez se dio el lunes en horas de la noche en Miami, Estados Unidos, debido a un cáncer de cerebro. En meses pasados, Ariadna había manifestado, por medio de sus redes sociales, que su padre estaba padeciendo una enfermedad terminal.