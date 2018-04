Hace 10 años Lady Gaga era una desconocida

Como una premonición, Lady Gaga le puso a su primer trabajo discográfico The Fame (La Fama), pero cuando se lanzó la primera canción, Just Dance, pocos la conocían y se creía que sería una artista más de las tantas que, en ese momento, rotaban por los canales musicales.

No obstante, el tema que comienza con un sonido electropop terminó convirtiéndose en un hit que la llevó del anonimato a los titulares de prensa que empezaban a hablar de una rubia platinada que se vestía de manera estrafalaria y se hacía peinados con forma de moño con su pelo.

A Just Dance lo llamaron un éxito durmiente, pues apenas cinco meses después de empezar a sonar en la radio, un 8 de abril de 2008, la canción logró ingresar a la lista más prestigiosa de Estados Unidos, la que mide el éxito de la música, Billboard.

Cuatro minutos dos segundos, lo que dura la canción, le bastaron a la diva naciente para que la organización de Miss Universe la quisiera tener presentándose en Tailandia, aquel día en el que Taliana Vargas se coronaba virreina universal y la señorita Bahamas bailaba el nuevo éxito pop como si fuera una salsa. Era el 14 de julio de 2008 y allí Gaga empezaba a andar su camino por la corona, pero del pop, aún si algunos dicen que reina solo hay una: Madonna.

El lanzamiento debut que contaba la borrachera de una chica en una discoteca empezaba a convertirse en un éxito mientras llegaba a los listados de las canciones más escuchadas en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

Así empezaba a conquistar la música pop Stefani Joanne Angelina Germanotta –su verdadero nombre–, una neoyorquina que, además de cantar, hacía alarde de su talento en el piano y contaba que había estudiado en The Convent of the Sacred Heart (El Convento del Sagrado Corazón), el mismo colegio por el que habían pasado Paris Hilton y Carolina Kennedy, la hija de John F. Kennedy.

Para diciembre de 2008 Gaga ya se estaba presentando en el New Year Eve Ball, en Nueva York, un evento por el que han pasado artistas legendarios que reúnen a miles de personas en Times Square para celebrar el fin de año.

Gaga en la cima

El 17 de enero de 2009, la canción ya era número 1 en Billboard, Lady Gaga no era una desconocida; y ahora, 10 años después, Just Dance cuenta con el título del quinto sencillo digital más vendido de la historia, con 13 millones 700 mil copias entregadas a sus fanáticos. En Billboard estuvo 49 semanas y vio pasar al siguiente número uno de la cantante pop, Poker Face, que se desprendía del mismo álbum, The Fame.

Austin Scaggs, escribía por esos días en la revista Rolling Stone que a Gaga no le gustaba usar shorts, que prefería andar en ropa interior porque se sentía más libre. En esa época ella tenía apenas 22 años y confesaba que había escrito Just Dance en solo 10 minutos y con resaca. También daba detalles del origen de su nombre artístico, lo había tomado de la canción de Queen, Radio Gaga, y hablaba de su presentación favorita de Freddie Mercury: “Cuando tiene el traje de rey, con el cetro. Igualarse con la realeza es un acto tan femenino. Nos vestimos como princesas y reinas y llevamos coronas, pero Freddie creó esta imagen de sí mismo como la realeza del rock. Esa actuación grita: ‘¡Mírame! ¡Soy una leyenda!’”, contó Lady en la entrevista a Scaggs.

Realeza del pop

La evolución en la moda de Gaga, su fibromialgia, sus raros atuendos, sus pocos novios, sus posturas sobre las personas Lgbti, todo de ella ha generado noticias.

Sin embargo, a diferencia de otras estrellas pop, Gaga nunca ha dado escándalos de qué hablar, más allá de que recibió un premio con un vestido de carne, o que se vistió de hombre (como en su video You and I) cuando le entregó un reconocimiento a una de las cantantes que ha manifestado admirar, Britney Spears.

No todas las relaciones con las divas del pop han sido tan buenas. Madonna la acusó de plagio, aunque no formalmente, pero sí en algunas entrevistas que dio durante la promoción de su gira y disco Mdna.

La reina del pop aseguraba que la canción de Gaga, Born this Way (un tipo de himno gay que celebra lo hermosa que es cada persona), tenía muchas similitudes con una de sus temas más exitosos, Express Yourself. No obstante, Beyoncé le ha demostrado su admiración y le ha colaborado en dos canciones: Telephone, del álbum de Gaga The Fame Monterrey, y Videophone, un remix de I Am... Sasha Fierce, grabado por Beyoncé.

Nueve años antes, durante esos primeros días de bares, antes de ser famosa, para que los estudiantes de la universidad NYU hicieran silencio y ella pudiera empezar a cantar, le tocó quedarse en panties, en ese momento todos se quedaron callados, según le contó Stefani Johanne a la revista Rolling Stone en 2009.

Por estos días también le toca iniciar sus conciertos en medio de gritos, pero estos son distintos, son los del público que repite al unísono su nombre: Gaga.