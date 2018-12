Megan Fox y Shia LaBeouf sí fueron pareja

La dupla entre los actores Shia LaBeouf y Megan Fox estelarizó la saga de Transformers desde 2007 y nuevamente en 2009.

Interpretaban una pareja en la pantalla, pero según reveló Fox en un programa de entretenimiento estadounidense, los dos habrían tenido una relación romántica fuera de las filmaciones.

Fue una relación que se desarrolló mientras ambos trabajaban en las películas, según confirmó la actriz en el programa de entrevistas de Andy Cohen.

Ya LaBeouf había hecho declaraciones con respecto a esos rumores en 2011, pero en esta oportunidad fue Fox quien respondió que siempre ha sido muy abierta sobre el tema y que efectivamente describiría la relación como romántica.

“Lo quiero, nunca me he quedado callada al respecto. Lo quiero”, dijo la actriz. Sin embargo, también afirmó que la relación no fue más allá después después de que terminó el rodaje.

La actriz actualmente está casada con el actor Brian Austin Green, recordado por su papel como David Silver en Beverly Hills 90210. Su matrimonio fue en 2010, no mucho tiempo después de la publicación de Transformers: La venganza de los caídos.