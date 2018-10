Por esta razón Michael Bublé acaba de anunciar que se retira de la música

En noviembre el cantante Michael Bublé lanzará Love, el último álbum de su carrera según lo mencionó en una entrevista al diario británico Daily Mail. Tras nueve discos de estudio (el primero salió en 2001), el canadiense tomó la decisión de retirarse cuando salga el décimo, coproducido por él y David Foster.

Bublé, que es ganador de cuatro premios Grammy, lanzó en octubre de 2016 el álbum Nobody but me y casi un mes después trascendió la noticia de que su hijo Noah, de tres años en ese momento, tenía cáncer de hígado, razón por la cual Michael y su esposa, la actriz y modelo argentina Luisana Lopilato, suspendieron todas sus actividades profesionales.

Dos años después el cantante le dijo al Daily Mail lo devastados que estuvieron él y su esposa con esa noticia y lo difícil que fue atravesar por esa situación. “Solo quise morir”, le dijo al diario, “Ni siquiera sé cómo estaba respirando”, agregó.

Noah ya está libre de cáncer, pero el cantante mencionó que esa situación lo hizo “cuestionar todo”.

Además, Michael le dijo al Daily que esa era su última entrevista, que había hecho el disco perfecto y podría retirarse por lo alto. Con Love lo que buscaba era saldar una deuda de gratitud con sus seguidores, comentó.

El último álbum de Michael saldrá a la venta el 16 de noviembre, el primer sencillo Love You Anymore ya está disponible en YouTube y en las plataformas de streaming.

Michael y Luisana tienen dos hijos más: Elias, de dos años, y Vida Amber Betty, de apenas 11 semanas de nacida. El cantante se dedicará a su familia.