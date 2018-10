El ex de Bosé, con el que compartió 26 años, lo demandó

La expareja sentimental de Miguel Bosé, Ignacio Palau, emprendió acciones legales contra el cantante español tras la ruptura de su relación y convivencia, informó este miércoles el despacho de abogados encargado de interponer la demanda.

Palau, escultor de profesión, y Bosé se conocieron hace 30 años y tienen cuatro hijos en común.

En un comunicado, el despacho de abogados informa que interpondrá, en representación de Palau, “las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”.

Todo ello se produce “tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años”, y tras “fracasar las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando”, señala el comunicado.

Bosé, que ha vendido más de 30 millones de discos y cuenta con más de 70 éxitos que han sido número uno en Europa y América, reside desde hace poco en México, adonde se mudó tras vivir cuatro años en Panamá.

Desde que abandonó España ha mantenido un bajo perfil y no se ha dejado ver públicamente.

En una reciente entrevista con Efe, el español confirmó que su traslado a México responde a razones “de familia y trabajo” y aseguró que “cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano; aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí”.