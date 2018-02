Lecciones de elegancia by Carolina Herrera

“Fue una experiencia surreal”

La diseñadora Isabel Henao compartió la pasarela de Colombiamoda con la venezolana: “La conocí el día de la rueda de prensa que se organizó en la feria en 2007. Yo tenía 37 semanas de embarazo. Cuando me vio se me abalanzó, me abrazó, me tocó la barriga y se emocionó bastante. Nuestra primera conversación fue qué iba a tener y se impactó mucho al saber que ya tenía 9 meses: “Por Dios, estás a punto”, me dijo. Siempre fue mi ídolo, me impresionó sentirla tan dulce, cálida y tenerla cerca fue maravilloso. Después de la rueda de prensa tuvimos una cena con su hija, era estar comiendo con amigos de toda la vida, sin pretensiones, interesados por las personas que estábamos ahí. Fue increíble escucharla. Al día siguiente fue la locura de la pasarela, tengo tantos recuerdos de admiración y amor por ella. Al final me buscó, me cogió de la mano y me sacó a la pasarela y levantó su brazo conmigo, yo no lo podía creer. Dos semanas después nació Simona, mi hija, y recibí de ella una nota desde Nueva York, que todavía guardo, en la que me felicitó por la colección y por mi hija, esto me llegó con un detalle suyo. Una experiencia inolvidable en mi vida”.