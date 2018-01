Esa bola de cristal que dicta las tendencias 2018

La primera conferencia será mañana a las 9 a.m. y allí el Laboratorio de Moda de Inexmoda presentará las Macrotendencias Otoño - invierno 18/19. Maite Cantero, líder de este grupo, explicó que no solo se hablará de prendas, “las tendencias no solo son para la ropa, también para el hogar, para la decoración y hasta la belleza”.

Sobre moda sostenible y la reutilización del agua también se discutirá el primer día de conferencias, al igual que los pecados capitales de la moda y varios casos de éxito, que se escucharán toda la semana.

Estas historias son un reflejo de cómo los empresarios han salido adelante pese a las dificultades del mercado. La tecnología y las tendencias en ropa deportiva y jeans serán otros temas a tratar.

Entre los invitados internacionales se destaca el estadounidense Edward Gribbin, presidente de Alvanon, una de las más innovadoras proveedoras de maniquíes en el mundo, y el mexicano Iván Fernández, director de Aptos quien hablará del retail o comercio minorista y cómo relacionarse con los clientes.