Así se conservan los tesoros de Christian Dior

La guardiana de este legado es, desde 1996, Soizic Pfaff, una imponente mujer francesa de edad indefinida. Lleva 44 años trabajando para la firma fundada en 1946 y aún exhibe una pasión por su trabajo tan sorprendente como envidiable. Igual que su memoria notarial, capaz de recordar la historia que esconde cada una de las miles de piezas del archivo.

La conservadora tiene sus favoritas y ningún reparo en reconocerlo. Entre ellas está un vestido que ni siquiera es un auténtico Dior. Se trata de la versión que el diseñador estadounidense Oleg Cassini hizo de una creación de Marc Bohan —responsable de la marca de 1960 a 1989— para Jackie Kennedy, una práctica bastante habitual en aquella época. “Si observas ambas prendas con detenimiento, te das cuenta de que no son exactamente iguales. La de la señora Kennedy no estaba tan delicadamente bordada”, explica Pfaff.

Pese a todo, el sucedáneo de Cassini tiene un gran valor histórico: permite entender hasta qué punto las creaciones de Dior dictaban tendencia en los años sesenta y setenta. Tanto que las copias —firmadas por modistas de renombre o propiciadas por patrones publicados en revistas de costura— eran interpretadas como una consecuencia inevitable de su influjo global.

“Di con el vestido de Jackie Kennedy a través de un anticuario del sur de Francia. Quería deshacerse de dos prendas porque consideraba que no encajaban con la filosofía de su tienda”, recuerda la directora de los archivos. “Uno de ellos me sonaba muchísimo. Cuando me di cuenta de que era exactamente igual al de la primera dama no me lo podía creer. Por supuesto, no se lo dije al anticuario, me mostré indiferente y lo conseguí por un precio fantástico”.

A principios de marzo, cuando visitamos los archivos, el vestido se encontraba en una exposición.

Normalmente reposaría junto a otros diseños en una sala que recuerda a un laboratorio, con luz tenue, temperatura regulada y guardarropas de metal. Allí las piezas penden de perchas rodeadas por cajas de tela que parecen pequeños armarios individualizados. Su función es evitar que el contacto continuado entre los tejidos degrade las piezas. Las más delicadas o aquellas que por ser palabra de honor no se pueden colgar se almacenan en cajas.