Marc Jacobs impacienta pero llena de glamour a Nueva York

El peluquero Guido Palau dijo a la revista Elle que el look, muy elaborado, con batidos de los años 50 y 60, eran una guiñada a mujeres como Barbra Streisand y una celebración de los tiempos en que las mujeres hacían esfuerzos para lucir siempre elegantes.

Hubo pantalones de todos los estilos, pero los más llamativos eran floreados, con bordados y enormes patas de elefante. Los vestidos de noche eran de estilo playero, pero en telas metálicas.

Kors colocó flecos en chaquetas, faldas, pantalones y carteras, una tendencia también vista esta temporada en Longchamp y Coach.

El look rastafari hizo aparición, así como el jean claro, las grandes bolsas de playa y las enormes sandalias de plataforma.

Como en el pasado, Kors incluyó en su desfile a modelos con curvas.

En primera fila junto a Zeta-Jones estaba Carys Douglas, de 15 años, su hija con Michael Douglas, que como sus padres quiere entrar en el mundo de la actuación.

La banda sonora del desfile fue también playera, con Peter Allen cantando “I go to Rio”, los Beach Boys con “Good Vibrations” y trozos de Serge Gainsbourg y Jane Birkin con “Je t’aime... moi non plus”.

La temporada de primavera 2019 se trasladará luego a Europa, con semanas de la moda en Londres, Milán y París.