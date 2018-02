¿Cómo será la moda del futuro?

Imagíne una chaqueta que ve por internet. No está hecha, es una imagen en 3D que promociona una marca cualquiera. Le gustó, la quiere comprar y además la puede personalizar a su gusto. Tiene la certeza, además, de que quien se la vende no la ha hecho antes porque hasta que usted no lo decida, no la van a producir.

Para Edward Gribbin, uno de los pioneros en el tallaje en el mundo es una de las tantas innovaciones que tendrá la moda en próximos años. EL COLOMBIANO conversó con él en su visita a Colombiatex.

¿Cuáles cree usted que serán esas tres innovaciones que cambiarán drásticamente la moda?

“En primer lugar, creo que la creación de productos digitales, utilizando herramientas de software 3D para diseñar todo, desde textiles, prendas hasta planes en líneas en el mundo virtual, no solo cambiará la manera de producir, sino que también cambiará la forma en que los consumidores ven e incluso compran moda. Actualmente, hay minoristas electrónicos que muestran diseños 3D virtuales en línea y no producen el artículo hasta que alguien lo ordena. No solo es esta gratificación casi instantánea para el consumidor, sino que también tendrá la capacidad de personalizar el producto. Y, sin inventario, sin plazos de entrega, sin rebajas y sin desperdicio, se convierte en una solución financiera, social y ambientalmente sostenible al mismo tiempo.



En segundo lugar, las tecnologías de fabricación como la impresión digital, el corte automático, la unión y las técnicas de ensamblaje robótico permitirán a los productores crear productos mucho más cercanos al cliente. La velocidad de comercialización se ha debatido durante años, pero las cadenas de suministro todavía se extienden por todo el mundo y se ven -en muchos casos- similares a un espagueti. Esto cambiará a medida que las marcas y los minoristas se den cuenta de que la verdadera velocidad de comercialización es cuánto tiempo se necesita para pasar de la cabeza del diseñador a la espalda del cliente. En el futuro, se medirá en días, no en meses.

En tercer lugar, enormes cantidades de datos, no solo recopilados por marcas y minoristas, sino en todas las plataformas de medios sociales, combinados con inteligencia artificial y aprendizaje automático permitirán a los diseñadores de moda anticipar lo que queremos antes de que lo sepamos. Los Amazon, Googles y Facebooks del mundo ya saben más sobre nosotros de lo que podemos imaginar, todo lo que nos gusta, todo lo que vemos, todo lo que compramos y todo lo que devolvemos. A medida que se integran o se hacen cargo del lado comercial de la industria de la moda, podemos esperar que la mayoría de lo que nos muestran son cosas, productos que ya saben que queremos y compraremos”.

¿Cómo beneficiarán estas innovaciones al usuario?

“Si bien existen enormes beneficios para la industria para reducir inventarios y rebajas, y ser más sostenible y transparente, existen beneficios significativos para los consumidores. Podremos comprar diseños únicos y creativos, personalizarlos según nuestro gusto, obtenerlos casi de inmediato y contribuir a una economía de la moda realmente circular. También obtendremos información valiosa relacionada al styling la cual nos ayudará a lucir lo mejor posible, usar el atuendo más apropiado para cada ocasión y salvar el mundo (metafóricamente hablando) mientras lo hacemos ajustándonos a nuestro presupuesto”

¿Cómo aplicar inteligencia artificial en la moda?

“La inteligencia artificial solo es aplicable si las personas que la usan tienen los datos correctos en una cantidad suficiente. La inteligencia artificial puede discernir patrones de comportamiento y gustos pasados y predecir patrones futuros de deseo y consumo. Actualmente, la mayoría de las marcas individuales, minoristas y diseñadores no tienen acceso a datos suficientes y relevantes para aprovechar la inteligencia artificial. Sin embargo, eso cambiará a medida que los recolectores de ‘grandes datos’, los gigantes de las redes sociales, comiencen a dar acceso a sus datos (por un precio) al resto de la comunidad de la moda. Eso no es una cuestión de preguntarse si eso sucederá, sino de considerar cuándo será”.

¿Cuál es la importancia de personalizar en la moda cuando parece que los estereotipos tienden a uniformarnos?

“Los consumidores dirán que quieren verse especiales o únicos cuando se vistan para una ocasión especial; o quieren tener un aspecto distinto de la moda cuando se visten para el trabajo o las actividades cotidianas que reflejan su personalidad. Pero la realidad es que la industria produce productos que todos parecen iguales, por lo que los consumidores tienden a parecer todos iguales. La mayoría de los minoristas no toman riesgos, entonces ¿por qué crear algo único a menos que haya sido probado? La buena noticia es que, en el futuro, con las tecnologías de creación de productos digitales, las técnicas avanzadas de fabricación y abastecimiento, y los datos interpretados con inteligencia artificial, casi cualquier marca podrá personalizar la experiencia del consumidor con mucho menos riesgo. Esto no solo beneficiará a los grandes minoristas tradicionales (si tienen el sentido de innovar), sino que también beneficiará a los pequeños diseñadores y empresarios individuales porque las barreras de entrada serán mínimas”.

¿Cuál el error más grande que cometen las empresas en América Latina?

“Las empresas de moda en América Latina pueden estar entre las más creativas y emocionantes del mundo. Una de las razones para esto es una devoción absoluta a percibir la moda como arte. El error más grande que la industria ha cometido, en mi opinión, ha sido no reconocer cómo la moda debe ser un equilibrio entre el arte y la ciencia. Instituir procesos técnicos, procedimientos, herramientas y capacitación son pasos cruciales si cualquier empresa de moda quiere involucrarse y retener clientes a largo plazo. A medida que las compras en línea continúan creciendo, las marcas que continúan considerando la moda como puramente artística sufrirán y perderán clientes. Aquellos que implementen las disciplinas y herramientas adecuadas para ejecutar productos consistentemente, especialmente desde un punto de vista de tallaje y calidad, serán los ganadores”

¿Usted cree que las personas conocen su talla con precisión?

“Desafortunadamente, aunque la mayoría de los consumidores tienen una idea en general sobre la talla que podrían ser, no lo saben con precisión. También los clientes saben que las diferentes marcas manejan un tallaje diferente, incluso los diferentes estilos dentro de una marca no coinciden, y la mayoría de las estrategias de producción y abastecimiento de marcas y minoristas no permiten una ejecución consistente por parte de sus fábricas. Sería fantástico si las marcas y los minoristas siguieran tablas de tallas que se manejan en la industria así como estándares de escalado y que luego exigieran que sus fábricas utilizaran herramientas y procesos adecuados para garantizar una ejecución coherente. Con el comercio electrónico creciendo cada año, las marcas deben considerar estas estrategias o arriesgarse a frustrar a sus clientes. A la mayoría de los consumidores les encantaría comprar con confianza ‘su talla’ y las marcas tienen el poder para hacer que eso suceda”