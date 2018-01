El baile surrealista de Dior

Las tops Naomi Campbell y Eva Hercigova, así como las cantantes Willow Smith y Jhene Aiko y el rapero Big Sean no quisieron perderse esta cita, una de las más glamurosas del mundo de la moda, seguida en las redes sociales por los fashionistas de todo el planeta.

La mujer artista

“Antes de diseñador, Christian Dior era propietario de una galería de arte y ofreció a Fini su primera exposición. Estaban muy unidos”, explicó a la AFP la directora artística, cuya camiseta con el eslogan “We should all be feminists” (Deberíamos ser todos feministas) se ha convertido ya en un clásico de la firma.

En su último pase, la italiana se preguntó en otra prenda “¿Por qué no hay grandes mujeres artistas?” y a este interrogante siguió dándole vueltas para su nueva colección de primavera-verano.