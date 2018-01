50 años rodando la geografía colombiana

Nunca antes había manejado una Toyota Prado, ni siquiera había entrado en una, y la experiencia fue memorable. Su diseño exterior sorprende, el concepto de robustez queda perfectamente plasmado, no hay duda de eso. Y en el interior, para quienes no han estado nunca en una, todo es un descubrimiento: su tapicería, consola central, panel, timón y pedales: es como volver a aprender a conducir, sobre todo, por la preparación que debe tenerse para ejecutar cada una de las funciones para las que está hecha. Por ejemplo, este vehículo fue pensado para desenvolverse sin inconvenientes en los terrenos más difíciles, los que no son firmes, los empinados, los montañosos y los discontinuos. Ofrece comodidad y soltura para manejar. También me agradó la seguridad que brinda y, adicionalmente, la despreocupación que te entrega al saber que, así como te lleva, te trae.