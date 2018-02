El mercado Premium quiere pisar el acelerador en Medellín

Rodrigo Bueno Vásquez

Abogado

La gente confunde lo que se le puede exigir al concesionario o al taller cuando la reparación del vehículo es en cumplimiento de la garantía de fábrica, o cuando se trata de una reparación contratada por el cliente o por una aseguradora para corregir los malos efectos de una colisión.

Si la reparación es por garantía el consumidor puede exigirle a quien le suministra el servicio que tome atenta nota de lo que se le dice, haga un diagnóstico perfecto del origen de la falla y la solución, consiga los repuestos de baja rotación en forma oportuna y le entreguen un informe final sobre lo que se le hizo al vehículo. Si el vehículo vuelve a fallar por la misma causa, el consumidor puede pedir que se lo cambien por uno nuevo o le devuelvan el parné, y nadie sabe a ciencia cierta cuantos ingresos se necesitan para que se entienda que ¨se repitió la falla¨, de modo que la decisión dependerá del humor del Juez de la SIC. Si se trata de una reparación contrata por el propietario, no por la garantía de fábrica que ya expiró, el consumidor únicamente tiene derecho a que el proveedor del servicio haga su mejor esfuerzo para solucionar el inconveniente, consiga los repuestos oportunamente y le dé una garantía sobre la reparación, por el tiempo o el kilometraje que quiera. Es más, si aplicamos el artículo 7º de la ley 1480/11, la única obligación del proveedor consiste en emplear sus conocimientos, experiencia, personal idóneo y herramientas apropiadas para corregir lo que en el vehículo está funcionando mal, pues se trata de una obligación de medio y no de resultado. Y por último, cuando el servicio consiste en la reparación de unos daños por estrellada, cuyo costo pagará la compañía de seguros por la póliza de seguro del vehículo, el propietario no es el cliente del taller, sino la aseguradora, aunque no faltará quien diga que es el afectado y hay que rendirle cuentas, lo cual no es cierto. Si no autorizan repararlo todo o los repuestos se demoran, o falta alguno para entregar el vehículo, de malas. Así son las reglas del juego. Dependiendo de la clase de reparación se puede utilizar un tono de voz u otro.