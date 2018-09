Así sería el primer modelo de auto volador que sale a la venta

Es como un carro normal pero sus alas se desplegarían en un minuto para convertirse en un auto volador. Aún hay limitaciones: necesitará una pista para despegar y aterrizar.

El anuncio fue hecho por la firma Terrafugia, fundada por cinco egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2006, cuyo dueño es la empresa china Zhejiang Geely Holding Group.

El modelo Transition, con capacidad para dos personas, iniciará preventas en octubre pero saldrá al mercado en 2019. Por ahora solo se comercializará en Estados Unidos y aún no se conoce el precio oficial, pero puede estar entre los US $ 400.000 y los US $ 500.000.