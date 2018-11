Errores comunes al comprar carro nuevo

Lo mejor es que se tome su tiempo, no se deje presionar por el vendedor o que las ganas lo traicionen a la hora de invertir su dinero. Consulte especialistas, lea, infórmese, sopese los pros y los contras y tome en cuenta estos consejos, porque siempre habrá una oferta disponible.

Muchos creen que la única duda que hay al comprar un vehículo es la de escoger el color. Pero esta premisa no resulta ser tan cierta pues al hacer una inversión de este tamaño y que implica el desprendimiento de una buena suma de dinero, hay que tener en cuenta varios aspectos para que, a futuro, la compra del nuevo habitante del garaje familiar no se convierta en una pesadilla.

La premisa fundamental para evitarse uno de los mayores dolores de cabeza cuando se compra lo que no es, es no adquirir más carro del que se necesita o, por el contrario, no irse a quedar corto cuando se requiere un buen espacio para la familia.

Lo mejor es no pensar en lo que a nosotros nos gusta si no en las reales necesidades que tenemos, sobre todo si va a ser el carro de la casa. Todos quisiéramos un deportivo o un convertible en el garaje, pero realmente son capricho y para uso personal. Si nos podemos permitir estos gustos, pues adelante, pero lo ideal es que la compra sea más racional.

Entonces, ojo al tamaño del motor, su consumo, las dimensiones del carro, la capacidad de acomodación que tenga, los viajes que vayamos a hacer en él y el maletero que necesitemos.

Si vivimos solos no necesitamos una camioneta de 7 puestos o un carro de 4 puertas, y si tenemos familia numerosa, un coupé será mejor como segundo carro y aquel deportivo de ensueño, mejor cuando nuestra economía nos lo permita como un juguete para fines de semana.

También es importante tener en cuenta el tipo de terreno que vayamos a transitar.

Si vamos por lugares de topografía quebrada y difícil, hay que pensar en un 4x4. Si solo transitamos en ciudad y salimos poco, lo ideal es un sedan que no consuma mucho combustible o un hatchback.