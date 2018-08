La culpa no siempre es de la moto

La exigencia para los usuarios de motocicletas dista mucho de ser un capricho de las autoridades. El Instituto de Medicina Legal explica que las muertes de 2017 en moto se generaron en un 35 % por traumas craneanos, es decir, poco más de 1.300 muertes por un golpe en la cabeza. Si a esto se le suma que Cesvi relaciona que los golpes en la cabeza a más de 30 km/h pueden resultar mortales, es fácil deducir la importancia del casco en la prevención de lesiones y muertes. No solo resulta importante tener el casco puesto: se debe tener el adecuado y ajustado de forma correcta. Para escoger la talla se mide la circunferencia de la cabeza, a la altura de la parte más prominente del hueso frontal. Esta medida en centímetros deberá compararse con las tablas de talla de cada marca de casco, para luego probárselo y asegurarse de que se ajuste cómoda y firmemente a la cabeza.

Acate las señales y normas de tránsito sobre todo en cercanía a zonas escolares y de recreación, como parques, donde debe reducir su velocidad. En cualquier momento puede salir un niño y no ser visto rápidamente. No olvide el dicho que dice que “detrás de todo balón siempre hay un niño”.

No transite por andenes ni estacione la moto sobre ellas ya que genera riesgos para el peatón. Las ciclovías y ciclorrutas están diseñadas para el tránsito de bicicletas. Por su seguridad y la de los demás conductores no transite sobre estas vías. Además está penalizado por el Código Nacional de Tránsito.

No transitar en paralelo con otra persona que viaje en moto. En una situación de riesgo, por ejemplo esquivar un auto, no le quedará espacio para la maniobra de escape. Evite conversar o distraerse con otra persona mientras conduce.

La señal de Pare o el semáforo en rojo indican eso, que hay que detenerse antes de la línea, el aviso o la luz. La idea es hacerlo con precaución, disminuyendo la velocidad de manera paulatina sin frenar intempestivamente para no ser embestido por los vehìculos que vienen detrás. Además, no debe invadirse la cebra, para permitir la libre circulación de peatones. Y con respecto al semáforo, erradicar definitivamente la mala costumbre de no respetar la luz roja.