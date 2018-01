¿Será que es hora de cambiar el carro?

Otro quebradero de cabeza para los compradores es saber cuál es el mejor momento del año para adquirir o cambiar de vehículo. Si bien hay quienes aconsejan esperar a las grandes ferias del último trimestre del año en el país, como el Salón del Automóvil en Bogotá y Expo Car en Medellín, que se turnan cada dos años, expertos como Ricardo Vásquez sugieren ciertos días del mes: “Si la compra no puede aplazarse mucho, espere a fin de mes, cuando los concesionarios están apurados por lograr las metas de ventas proyectadas. Si puede esperar a fin de año, hay ofertas para liquidar el inventario de las agencias”.

- Si quiere recuperar el mayor valor posible, tampoco espere mucho tiempo a venderlo. Esto es, entre dos y cinco años, porque el carro todavía no está viejo y no debe presentar grandes problemas mecánicos (dependiendo del kilometraje y las condiciones de uso que tenga), y generalmente el fabricante no ha sustituido el modelo por otro más reciente, algo que le hace perder valor en el mercado del usado (un carro con cinco o más años de uso puede costar casi la mitad que cuando lo compró nuevo).

- Después de determinado kilometraje, los fallos tienden a aparecer, no solo mecánicamente, sino en la electrónica, que es el dolor de cabeza en los carros modernos, según los sondeos de firmas tan prestigiosas como Consumer Reports y J.D. Power en Estados Unidos. Aquí es cuando hay que tomar la decisión de decirle adiós a la “nave”, antes de que un arreglo grande le descuadre las finanzas familiares.

-Tenga en cuenta la amabilidad con el medio ambiente. Los automóviles modernos han evolucionado a un nivel tal, que aun los de gasolina con motores grandes contaminan mucho menos que un carro de hace 10 años. Además gastan una cantidad ridícula de gasolina en comparación al mismo carro de hace una década o más.

-No compre más carro del que necesita. Si usted es soltero o vive solo, y no tiene mucho equipaje qué cargar, ¿para qué necesita una camioneta de siete puestos? Si su desplazamiento es urbano, jamás pisa una carretera destapada o no tiene finca, ¿cuál es la necesidad de tener un campero de enormes proporciones? Mientras más aparatoso, más caro el mantenimiento.

- También, si ya no es el mismo apetecido soltero en su deportivo de dos asientos, sino que ahora tiene que pensar en donde acomoda la silla del bebé y el menaje, es hora de pensar en un automóvil familiar más apropiado. Los tiempos cambian.

-El mejor síntoma para determinar cuándo debe sustituirse un automóvil es si los costos de mantenimiento se disparan y comienzan a aparecer averías no programadas, es decir, fallos súbitos y reiterativos que no se presentan normalmente y el carro ya pasa más tiempo con el mecánico que con usted.