Muere el actor de cine Burt Reynolds

El actor estadounidense Burt Reynolds murió este jueves en el hospital Jupiter Medical Center (Florida) a los 82 años, informó su representante Erik Kritzer a medios especializados.

Reynolds fue conocido por sus papeles en películas taquilleras como Dos pícaros con suerte, Amarga pesadilla, Carrera de locos y Boogie Nights, por la que recibió una nominación a los premios Óscar.

La estrella de cine fue nominado en seis ocasiones al premio Golden Globe como Mejor Actor –una para televisión (drama), dos para película musical o comedia, dos para televisión serie musical o comedia (obtuvo uno) y uno que también ganó a Mejor actor de reparto de cine. Adicionalmente tuvo nominaciones a premios Emmy y SAG.

El actor vivió su época dorada durante la década de 1970, aunque se mantuvo en activo hasta la actualidad, de hecho era parte del elenco de una película en rodaje del famoso director Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood de la que hacen parte los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Según la página web de entretenimiento estadounidense TMZ, Reynolds fue llevado al hospital después de sufrir un ataque al corazón. El actor había sido sometido a una operación cardíaca en 2010.

Estuvo casado en dos oportunidades: la primera con Judy Carne, entre 1963 y 1965, y la segunda con Loni Anderson, entre 1988 y 1993, con quien tuvo una de las separaciones más peleadas de Hollywood.