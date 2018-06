Falleció actor de The Goldbergs y Modern Family

El actor y músico Jackson Odell, de 20 años, fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles, California, el viernes pasado.

Las causas del deceso del actor de series como The Modern Family o The Goldberg no han sido anunciadas a los medios de comunicación.

Aunque el joven artista murió el viernes, solo hasta este lunes la familia decidió hacerlo público. El cuerpo fue hallado sin vida tras no atender las llamadas de sus amigos y familiares.

Según informó Hollywood Reporter está pendiente que se le practique la autopsia al cadáver.

“La familia Odell ha perdido a nuestro amado hijo y hermano, Jackson Odell”, dijo la familia de Odell en un comunicado publicado en su sitio web y en Twitter el pasado domingo. “Él siempre será para nosotros una luz y un alma brillante, amorosa y llena de talento. Todavía tenía mucho que compartir (...) Ahora queremos dar en privado algún sentido a esta inconmensurable pérdida”.