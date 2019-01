Ricky Martin y su esposo presentan a su hija

Lucía es el nombre que decidieron darle a su hija la pareja de esposos Ricky Martin y Jwan Yosef, quienes se casaron en secreto a mediados de enero de 2018 tras dos años de noviazgo.

“Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña”, dice el mensaje con el que Martin acompañó una fotografía de la bebé que compartió en su cuenta de Instagram.

La pareja no dio detalles sobre cómo tuvo a su hija Lucía Martin-Yosef, sin embargo, es probable que haya sido de la misma manera mediante la que el cantante y actor recibió a sus gemelos –Matteo y Valentino–, que cumplirán 11 años este 2019: mediante vientre de alquiler.

En 2008 Ricky Martin presentó a sus hijos y contó que había sido de esa forma que los había tenido, además, recientemente se lo explicó a uno de ellos, según se lo relató a la revista Out: “Estabas en mi corazón y todavía estás en él. Una mujer a la que amo con todo mi corazón me ayudó a traerte a este mundo. Ella me prestó su barriga para que pudieras venir al mundo, y cuando llegaste ella te puso en mis brazos”, le dijo a su hijo.

El protagonista de la serie El asesinato de Gianni Versace, que cumplió 47 años este pasado 24 de diciembre, indicó en sus redes sociales que fue un cumpleaños y una navidad única para él y su esposo, de 35 años. “Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida”.

Yosef compartió la misma fotografía en su cuenta de Instagram y escribió el mismo mensaje de Ricky.