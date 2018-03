Pena Máxima de Julieth Restrepo en México

Esta antioqueña lleva casi 20 años de preparación actoral y más de 13 de profesional. Sus más recientes proyectos en el país fueron Laura, La Santa Colombiana (2015) y Lady, La Vendedora De Rosas (2015).

En esos sueños por cumplir estaba ser parte de uno de los proyectos de cine de Dago García. En La Pena Máxima, que además es una de las favoritas de Julieth de la extensa trayectoria del productor, interpreta a Luz Dary, la esposa de un hincha al que su pasión por el fútbol lo lleva a la ruina.

¿Cambia mucho el personaje de una versión a otra?

“Sí, porque la historia sucede en México y dentro de los personajes soy la única colombiana, lo que pone la balanza de la historia en otro lado, dejando a mi personaje diferente. Además, Rodrigo Triana me permitió realizar una versión muy mía”.

¿Qué tal le va haciendo comedia?

“Cuando la he hecho no he pensado en que hay que hacer reír a la gente. Creo que sale desde la verdad y la honestidad con la que uno trabaja. En el caso de esta película existe un guión poderoso con una historia que no tiene pierde, porque todos, de alguna manera, hemos estado en las situaciones que plantea. Podemos ser el hincha, el amigo o el familiar con esa pasión por el fútbol. En Colombia encontramos muchas personas como Luz Dary, mi personaje, siempre trabajadora y luchadora por su familia. Una forma de vernos, de ver lo que está pasando con situaciones graciosas con las cuales los personajes se pueden identificar”.

Una cinta internacional...

“Se estrenará en gran parte de América Latina y varias salas de Estados Unidos. Es la primera vez que una película de Dago logra tal impacto y una presencia tan grande en las salas de cine internacional”.

¿Qué vamos a ver de Julieth este 2018?

“Dentro de poco se estrenará en Colombia Loving Pablo, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, y en la que interpreto a la esposa de Pablo Escobar”.