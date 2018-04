Piqué desmiente su separación de Shakira

Las fotos o historias –fotografías o videos efímeros– que publican Shakira y Gerard Piqué en sus redes sociales se convirtieron para la prensa española en la manera de confirmar que la relación de la famosa pareja no ha terminado. Entre esas redes, Instagram es que la más han usado la cantante y el futbolista para acallar los medios de comunicación cuando los rumores de separación se han hecho más fuertes por distintos motivos: porque se pelearon en un restaurante, porque ella no fue a un partido de fútbol o porque él no la acompañó a un ensayo; cualquier situación que no pinte bien entre ellos es un indicio para creer que no siguen juntos, incluso que pasen meses sin hacer una publicación en la que estén juntos es causa de preocupación.

Esta vez no fue Shakira, fue Piqué el que usó la red social de fotografías para publicar no una, sino tres fotos en las que da a entender que su relación sigue viva, que entre ellos no existe la crisis que as revistas del corazón han dado por cierta hace un poco más de un año.

El defensa del Barcelona le dio tres pistas a los incrédulos en el amor entre él y Shakira: una foto en la que le está mordiendo la oreja a la cantante, otra en la que está en la nieve –y ella se refleja en sus lentes de sol–, y una más que también publicó Shakira) en la que hay varias manos, entre ellas las de sus hijos (Milan y Sasha) después de pintar los huevos de pascua este domingo. A ese contenido Piqué sumó algo más este lunes, una historia en la que está jugando fútbol con Milan y Sasha.

Después de ver el material, la prensa española entendió que Piqué quiere acallar los rumores que dicen que no sigue con Shakira, o que su relación está en la cuerda floja. Lo cierto sí es que Shakira no la ha pasado bien desde finales de 2017, cuando el éxito de su disco El Dorado se opacó por la complicación en las cuerdas vocales que sufrió, y que causó la cancelación de su gira (que ya empieza en junio), y por los líos con la Hacienda española y el supuesto fraude por más de 10 millones de euros.

De esa forma, recuperándose y a dos meses de su gira de conciertos, Shakira sigue con Piqué, él lo dejó claro.