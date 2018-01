¿Qué tan reales son estas historias?

Pilar Castaño

Periodista especializada en moda y estilo.

Análisis

Sobre la serie de Gianni Versace: “la moda tiene un lado oscuro”

“Ver la vida de Versace en una serie es interesante. Es bueno que la gente conozca el lado humano de los personajes. Ellos son de carne y hueso, tienen errores, vidas excesivas y hasta trágicas como le sucedió al diseñador con su muerte. Él fue un talento incontestable, un tipo importantísimo que partió en dos la moda de los ochenta. Él le dio un protagonismo a la piel de la mujer que no existía. Alrededor de Gianni estaba su hermana, Donatella, una mujer fuerte que jugó un papel importante, mucho más después de su fallecimiento cuando asumió el liderazgo de su imperio. Tuve el privilegio de ver el primer capítulo de American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace y me impactó el nivel de realidad. Sale esa casa tal cual la conocí. Recrearon todo. Él era muy cálido y eso lo retrata la serie. Quien interpreta al asesino de Versace, Darren Criss, me impresionó por lo fuerte de su papel y Édgar Ramírez y Penélope Cruz, también son fantásticos como Gianni y Donatella.

Él fue un diseñador de teatro, de ópera, de circos, de ballet y eso se va a ver, en el primer capítulo viste a una soprano y lo que conversa con ella es lo que era Gianni. Era un bárbaro al diseñar moda histriónica. La moda tiene siempre un lado oscuro, el depresivo, sin brillo, ese es real, vigente y latente como el otro y existe y eso lo veremos en esta serie”.