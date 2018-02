Cindy Better nos contó por qué renunció a RCN

Este canal me abrió las puertas en un momento vital de mi vida, cuando apenas llegaba a Colombia y era una extranjera más, pese a haber nacido aquí. En este país no tenía historia, no tenía experiencia, así que radicarme en esta tierra fue difícil, porque nadie me conocía y RCN confió y me dio la oportunidad, eso siempre lo voy a agradecer. Espero algún día que en el camino nos volvamos a cruzar y sería feliz de hacerlo”.

¿Qué balance haces detu paso por RCN? “Totalmente positivo, no tengo nada malo que decir, nada que objetar, RCN ha sido una casa maravillosa que me acogió durante dos años, solo puedo decir cosas buenas de esta etapa. No me voy por la supuesta crisis del canal ni por nada relacionado con el tema.

¿Tu renuncia tiene ver algo con el momento coyuntural que vive el canal? “Para nada, responde a un momento puntual de mi vida, ya lo venía pensando desde hace unos meses y fue luego de mi viaje a España, ahora en Navidad, cuando tomé la decisión, a veces hace falta alejarse un poco para ver las cosas más claras, porque el día a día no lo permite. Tengo ganas de cambios, tanto laborales como personales, el corazón me lo pide y soy una persona que sigue lo que le dicta el corazón”.

Sorprendiste a todos con la noticia de tu renuncia a RCN ¿también te vas del país? “De momento me voy del canal, tengo muchas ganas de viajar por lugares de Colombia que no conozco, de explorar, pensar, tomar un aire relajarme y en ese momento tomar una decisión, no sé si me quedaré en el país, puede ser que sí, o quizás decida viajar al extranjero, esa es una determinación que tomaré en calma, con la mente tranquila”.

No descarta hacer parte de una Organización No Gubernamental (ONG) o trabajar por estas causas desde la política, desde donde ya ha recibido coqueteos. Aunque aún muchos creen que es española, Cindy nació en Barranquilla y a los 8 años se trasladó a Murcia, donde estudió licenciatura de arte dramático en la ESAD. La actuación le apasiona, el modelaje lo disfruta y el canto le gusta. Antes de llegar a Colombia, hace tres años y medio llevaba 14 años sin regresar a su tierra. Al aire estará hasta finales de este mes.

Cindy Better se va del Canal RCN en el mejor momento de su vida profesional y lo hace siguiendo lo que le dicta el corazón, que le pide explorar, moverse y buscar nuevo aires. Por el momento seguirá en el país y no se vinculará con otro medio, aunque no cierra esa puerta. Quiere viajar por el país, descubrir nuevos destinos y, en especial, vincularse con diferentes obras de tinte social.

Hace unos años también dejaste todo en España y viniste a Colombia, ahora se repite la historia, pero al revés...

“Todo se debe a mi personalidad, me gustan los retos y las metas, probar nuevas cosas, no soy capaz de quedarme en lo mismo, no es que me vaya a ir de Colombia, eso no lo puedo asegurar, porque es muy probable que me quede, En este último tiempo he tomado mucha conciencia sobre las obras sociales, creo que uno vino a esta vida a dejar algo tangible, a darles la mano a los que la necesitan. Si no sueltas no te llegan otras cosas, estoy en ese proceso. Si me quedo en Colombia será en un trabajo que me permita, por horarios, desarrollar estos propósitos sociales, quisiera vincularme con una ONG y adelantar tareas por las diferentes regiones del país”.

¿Cierras las puertas de los medios de comunicación?

“No, uno nunca debe cerrar puertas, jamás, siempre van a estar abiertas, estaré en Colombia un tiempo haciendo lo que me mueve el corazón y nunca se sabe si de repente hay algo que me seduzca y que a la vez pueda ser compatible con lo que quiero hacer”.

¿Vas a extrañar el agite de los medios?

“Sí y no, voy a extrañar a mi equipo de trabajo, es mucha gente la que dejas de ver de golpe, pero por otro lado no voy a extrañar, porque es el corazón el que me está pidiendo un tiempo de calma y tranquilidad Es un sabor agridulce, feliz, con nostalgia”.

¿Qué regiones del país vas a recorrer?

“Empecé por el Cabo de la Vela, ya había ido como turista, pero ahora fui a grabar un documental sobre las razones que hay para visitar La Guajira, la idea es visibilizar ciertos lugares de Colombia que no se conocen. Quiero recorrer el Pacífico, es una meta que tengo, al igual que Providencia y Amazonas, donde quiero hacer otro documental. También quiero viajar por Suramérica, ir a Buenos Aires y recorrer Machu Pichu, en Perú”.

¿Te suena la idea de hacer política?

“Oportunidades en el tema político sí me han salido, no voy a decir que no, tengo unos ideales muy claros, soy muy radical y firme en lo que pienso, me duele el tema de la desigualdad de género, es un tema que me mueve mucho, al igual que la vulnerabilidad de niños y adultos mayores. En algún momento me gustaría apoyar esas causas sociales a través de la política.

Ahora estoy vinculada con la campaña Se vale soñar para ayudar a 25 niños con enfermedades terminales para cumplirles es el sueño de conocer el mar. Llevo en Colombia tres años y medio, tiempo en el que he crecido mucho, pero de qué nos sirve crecer y conseguir cosas si uno no les da algo de eso a los demás, de nada sirve tener, si no se puede compartir”.