Terminó el camino de la paisa Daniela Posada en Talento Fox

Este miércoles se emitió el sexto episodio de este nuevo realiti vocal latinoamericano que tiene como entrenadores a Diego Torres, Lali y Wisin. Daniela Posada fue la representante paisa en este grupo de jóvenes de todo el continente que buscan enfrentar sus miedos cuando se paran en un escenario, ella hizo parte de los tres nuevos eliminados del programa.

Para Daniela todo fue productivo. Ella canta desde hace cuatro años, en Medellín, pero “siempre he tenido miedo de hacerlo frente a muchas personas”. En enero de este año se fue a estudiar doblaje a Buenos Aires y estando allá se dio cuenta de las convocatorias para Talento Fox, “esto salió de la nada, una amiga vio en Facebook el aviso y me animé a participar, con mucho susto, pero pasé los filtros”.

Reconoce que su audición no fue la mejor, no le gustó escucharse y notó que sus nervios eran notorios. Eso le ayudó para entender que lo que venía era un aprendizaje intenso, si pasaba la primera prueba todo sería ganancia. En esa audición debía tener el voto de los tres directores, Diego Torres y Lali no dudaron, a Wisin lo tuvo que convencer. En lo que se vio en la gala y en los videos de Youtube no está la parte en que cantó a capela otra canción para demostrar que talento si había, solo faltaba un empujón.

Finalmente tuvo el voto de Wisin quien además admiró su belleza. Daniela contó que en el colegio sufrió bullying por su peso. En la audición explicó que su miedo viene de la mano de esa inseguridad que le ha generado ser una mujer de talla grande y cómo antes no le gustaba verse. “Me he empoderado con el tiempo y quiero enviar mi mensaje a otras mujeres”, dijo.

Después de que fueron elegidos los participantes, estos ingresaron a la llamada fábrica de talento en donde además de los tres directores, tuvieron preparación no solo vocal sino también para pararse con seguridad y soltura en el escenario. Talento Fox es un realiti que busca trabajar en los participantes sus miedos, descifrar de dónde vienen para poder enfrentarlos. En las dos galas que se han visto se nota cómo quienes no tuvieron una buena audición cambiaron bastante. Daniela explica que el proceso fue muy intenso, “conocí personas que me hicieron crecer mucho, el coach vocal lo adoré, hay mucho talento en realidad, los otros participantes son muy buenos. Es increíble lo que uno puede aprender en una semana. Este paso por este programa me dejó el impulso de no abandonar la música, no dejarlo a un lado y meterle la ficha”.

Diego Torres gozó con el acento paisa y recordó su cariño por Colombia en esta gala en la que Daniela tuvo que abandonar el programa. Ella agradeció todo lo aprendido y los consejos que tanto él, como Wisin y Lali le entregaron. Ya de regreso en Medellín el camino apenas comienza para esta joven que cumplió un sueño, a pesar de la eliminación.